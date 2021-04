J'aime La Vie leverde Sandra Kim namens België 35 jaar geleden de winst op tijdens het Eurovisie Songfestival en nog altijd wordt ze jaarlijks gevraagd het liedje te zingen. Hoewel de jongste winnares ooit, ze was destijds 13 jaar oud, dat nog steeds doet is de lol wel van het nummer af.

"Leuk is het niet, maar ik moet. Mensen verwachten het, bij ieder optreden", aldus de inmiddels 48-jarige zangeres die dit jaar te horen is tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in een medley met onder anderen Lordi, Lenny Kuhr en Måns Zelmerlöw.

Ook bij eigen optredens weet ze dat mensen toch zitten te wachten op de hit die het begin van haar carrière betekende. Maar hetzelfde gevoel is er niet meer, vertelt ze aan NU.nl. "Ik was jong, het is een liedje voor een meisje van dertien jaar, de tekst is daar ook voor geschreven. Het is geen probleem hoor, ik doe het, maar echt spontaan is het niet nu. Ik zing J'aime La Vie op de automatische piloot."

Het Songfestivalcircuit start doorgaans in april en eindigt eind mei, in die tijd wordt Kim regelmatig gevraagd het nummer te zingen. "Ik ben zeer trots en tevreden dat ik de eerste en laatste winnaar was voor België, maar ieder jaar is het hetzelfde en dat is wel eens vermoeiend."

Of Hooverphonic, de Belgische inzending van dit jaar, eindelijk het stokje overneemt met The Wrong Place weet de zangeres niet zo goed.

"Misschien dat we met Hooverphonic kans maken. Ik vind het liedje mooi en het is een topnummer voor de radio, maar ik mis een Songfestival-ingrediënt. Het is een goede productie, ik ben ook echt fan van de band en van de liedjes. De stem van de zangeres ook. Maar ik ben toch een beetje teleurgesteld in het liedje. Voor Hooverphonic is het niet belangrijk om een Songfestival-liedje te maken, maar het refrein is niet 'wow' genoeg."