De opbouw van het decor van het Eurovisie Songfestival is zondag officieel begonnen in Rotterdam Ahoy. De crew heeft nu ruim anderhalve maand de tijd om alles klaar te maken voor het evenement dat van 18 tot en met 22 mei plaatsvindt in Rotterdam.

De organisatie rekent momenteel op 3.500 bezoekers bij de negen shows, omdat het Songfestival aan de Fieldlab-tests is toegevoegd. Op 28 april kan daar zekerheid over gegeven worden, zo vertelt producent Sietse Bakker zondag aan NU.nl.

In principe treden alle 39 deelnemers op in Nederland. Om alles zo veilig mogelijk te organiseren, zijn er speciale teststraten waar crewleden, artiesten en de pers iedere 48 uur getest zullen worden.

Voor Nederland doet Jeangu Macrooy mee met zijn nummer Birth Of A New Age.