Sander Lantinga verzorgt volgende maand samen met Cornald Maas het commentaar voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De radio-dj neemt daarmee het stokje eenmalig over van Jan Smit, die een van de presentatoren is.

Maas en Lantinga geven commentaar tijdens de halve finales op 18 en 20 mei en de finale op 22 mei.

Lantinga is sinds 2019 lid van de selectiecommissie van AVROTROS. "Mensen in mijn omgeving hebben mij wel eens gevraagd of ik ooit het festival zou willen presenteren. Ik ben tenslotte groot fan", aldus de 538-dj in een reactie. "Mijn antwoord was dan altijd dat ik liever het commentaar zou willen doen. Ik voel me dus enorm vereerd."

Ook Maas is blij met Lantinga aan zijn zijde. "Ik kijk ernaar uit om het commentaar in de uitzendingen met Sander te verzorgen, temeer door zijn muzikale knowhow en humor. Sander heeft nooit zijn liefde voor het Eurovisie Songfestival onder stoelen of banken gestoken, wat ik uiteraard erg waardeer."