Bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy mag dit jaar mogelijk toch publiek aanwezig zijn. Demissionair minister Arie Slob (Media) zegt donderdag in de Telegraaf dat de regering heeft besloten om van de liedjeswedstrijd een Fieldlab-testevenement te maken.

Per show mogen er 3.500 toeschouwers aanwezig zijn. Het gaat om de twee halve finales, de finale en de repetities. Het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 18 tot en met 22 mei.

Het was vanwege het coronavirus lange tijd niet duidelijk of er dit jaar wel publiek bij mocht zijn. Door de reisbeperkingen gaat het wel om enkel Nederlands publiek. Rotterdam is volgens de krant van plan om toegangskaarten weg te geven aan mensen met een lager inkomen.

Het is ook de bedoeling om de deelnemers van de 41 landen in Rotterdam uit te nodigen. Zij zullen zich overigens wel aan strenge regels moeten houden en het hotel niet zomaar mogen verlaten.

Het kabinet heeft echter wel een grote 'maar' ingebouwd: als het aantal coronabesmettingen fors gaat stijgen kan het zijn dat het evenement alsnog zonder publiek zal doorgaan. Eind april wordt een definitieve beslissing genomen, zegt Slob.

Fieldlab

Het Songfestival sluit zich aan bij een reeks proefevenementen die zijn georganiseerd onder de noemer Fieldlab. Bij die evenementen wordt bekeken hoe tijdens de coronacrisis op een verantwoorde wijze toch evenementen georganiseerd kunnen worden. Eerder werden als meerdere theatervoorstellingen, voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest georganiseerd.

Slob zegt blij te zijn dat er alsnog publiek bij de 65e editie van het Eurovisie Songfestival kan zijn. "Met de lessen die we uit deze fieldlab kunnen trekken, kunnen we hopelijk weer verdere stappen zetten op weg naar een samenleving waarin weer meer mogelijk is. Daar is iedereen aan toe."