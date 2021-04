Het Eurovisie Songfestival in mei is een van de Fieldlab-tests waarbij gekeken wordt hoe Nederland op een veilige manier evenementen kan organiseren met het oog op het coronavirus. Dat betekent dat de mogelijkheid dat er toch publiek bij is in Rotterdam iets groter is geworden.

Demissionair minister Arie Slob (Media) zegt donderdag in De Telegraaf dat de regering heeft besloten om van het Songfestival een Fieldlab-testevenement te maken. Per show mogen 3.500 toeschouwers aanwezig zijn. Het gaat om in totaal negen shows: twee halve finales, de finale en zes repetities. Het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 18 tot en met 22 mei.

Hoewel de kans iets groter is geworden, heeft Slob ook al gezegd dat pas eind april zal worden besloten of het evenement ook echt met publiek door kan gaan. Als het aantal coronabesmettingen fors stijgt, zal het Songfestival ook doorgaan, maar dan zonder publiek.

De organisatie van het Songfestival werkt al maanden met vier scenario's, waarvan er inmiddels twee met zekerheid zijn afgevallen. Zeker is dat alle 39 landen zijn uitgenodigd in Rotterdam en onder strenge voorwaarden naar Nederland zullen komen. Mocht een artiest ziek worden, of de kans op besmetting groot zijn, worden er optredens in eigen land opgenomen zodat de wedstrijd hoe dan ook door kan gaan.

Ook al Fieldlab-tests bij theatervoorstellingen, voetbal, concert en dancefeest

Het Songfestival sluit zich aan bij een reeks proefevenementen die zijn georganiseerd onder de noemer Fieldlab. Bij die evenementen wordt bekeken hoe tijdens de coronacrisis op een verantwoorde wijze toch evenementen georganiseerd kunnen worden. Eerder gebeurde dat al bij meerdere theatervoorstellingen, voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest.

Namens Nederland doet Jeangu Macrooy met het nummer Birth Of A New Age mee aan het Songfestival in Rotterdam Ahoy.