Ook op SBS6 wordt in mei stilgestaan bij het Eurovisie Songfestival dat dit jaar in Nederland plaatsvindt. Op drie zaterdagen in mei is op de zender een Songfestival-quiz te zien, gepresenteerd door Gerard Ekdom, meldt Talpa.

In de Radio 10 Songfestivalquiz ontvangt de radio-dj oud-deelnemers en songfestivalliefhebbers om hun kennis over het evenement te testen. De kandidaten nemen het tegen elkaar op in verschillende muziekspellen. De kandidaten moeten zo veel mogelijk vragen over het songfestival goed beantwoorden.

"Het belooft een gezellige bende te worden. Oude beelden en bekende nummers: we maken een muzikale reis door de tijd, met geweldige gasten", aldus Ekdom. De kandidaten worden later bekendgemaakt.

De eerste aflevering is op zaterdag 1 mei te zien. De laatste uitzending is op 15 mei, een week voor de finale van het Songfestival.