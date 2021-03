De recentste winnaar van het Eurovisie Songfestival ontbreekt tijdens de 65e editie niet op het podium: zanger Duncan Laurence debuteert tijdens de finale op 22 mei een nieuw, nog onbekend nummer.

Al tijdens de eerste halve finale, op 18 mei, verschijnt de zanger op het podium en hij zal ook tijdens de tweede halve finale meewerken aan de liveshow.

Laurence won in 2019 het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Arcade en sleepte zo voor het eerst in ruim veertig jaar de winst voor Nederland binnen. Traditiegetrouw treedt de winnaar van de vorige editie op, in Tel Aviv was het nog de beurt aan Netta die in 2018 won met Toy.

Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar in Rotterdam georganiseerd. In Ahoy komen 39 landen bij elkaar in de derde week van mei.