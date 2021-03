Een zestal oud-winnaars van het Eurovisie Songfestival zullen tijdens de finale van de 65e editie in Rotterdam een optreden geven. Onder anderen Lenny Kuhr (winnaar 1969), Getty Kaspers (winnaar 1975) en Lordi (2006) staan op het podium op 22 mei.

Ook Sandra Kim, die in 1986 de jongste winnares ooit werd met J'aime La Vie, Mans Zelmerlöw (winnaar van 2015) en Helena Paparizou (2005) treden op tijdens de interval van de finale.

De optredens worden vanuit drie verschillende locaties in Rotterdam uitgezonden: de artiesten staan op de daken van de Maassilo, Hotel New York en het Depot Boijmans Van Beuningen.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar voor de 65e keer plaats. De zangwedstrijd gaat hoe dan ook door, maar of dat met publiek zal zijn is nog de vraag. Voor Nederland strijdt Jeangu Macrooy met Birth of a New Age om de winst.