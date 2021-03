Jeangu Macrooy heeft de zogeheten live-on-tape, de back-up die alle songfestivalartiesten dit jaar moeten maken voor het geval ze op het laatste moment ziek worden, al opgenomen. Dat zei de zanger dinsdagavond in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken.

"Dit jaar moeten we ook back-uptapes opnemen, eigenlijk een versie van het liveoptreden wat kan worden ingezet als niemand naar Ahoy kan gaan of als ik ziek zou worden", legt Macrooy uit. De zanger gaf daarna toe dat hij de opnames al achter de rug heeft. "Ik weet niet of ik dat mocht zeggen."

De organisatie van het Songfestival maakte het plan voor de tapes in november bekend. Op die manier kan de komende editie sowieso doorgaan.

Macrooy staat op 22 mei met het nummer Birth Of A New Age op het Eurovisie Songfestival-podium in Rotterdam Ahoy. De zanger zingt vooral in het Engels, maar in de tekst zitten ook twee zinnen in Sranantongo, een taal die in Suriname wordt gesproken.