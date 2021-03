Belarus moet zijn Songfestival-inzending aanpassen. Volgens de European Broadcasting Union (EBU) heeft het nummer Ya Nauchu Tebya een politieke boodschap en dat is in strijd met het niet-politieke karakter van het Songfestival.

De inzending wordt dan ook niet geaccepteerd, laat de EBU weten in een verklaring. Belarus krijgt de kans om het nummer aan te passen of een nieuw liedje in te sturen. Doet het land dat niet, dan mag Belarus niet meedoen met het Eurovisie Songfestival.

De inzending van Belarus heeft tot flink wat kritiek geleid. Inwoners van het land gaan al maanden de straat op om te protesteren tegen het regime van president Alexander Lukashenko, maar de tekst van de band Galasy ZMesta roept juist op tot het volgen van de gevestigde orde.

1 Belarus - Galasy ZMesta - Ya Nauchu Tebya (I'll Teach You)

Belarus trok eerder een kandidaat terug

In 2020 won de Belarussische band VAL de finale in eigen land, maar de groep mocht daarna van de Belarussische publieke omroep BTRC niet naar Rotterdam afreizen om op te treden op het Songfestival.

De groep liet destijds weten betrokken te zijn bij de protesten tegen president Lukashenko. Volgens BTRC was dat niet de reden waarom VAL niet naar Rotterdam mocht vliegen. Waarom de groep wel is tegengehouden, is niet duidelijk. In een korte verklaring van de omroep stond dat de band een gebrek aan "bewustzijn" had.