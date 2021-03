Balletdanser Ahmad Joudeh en BMX'er Dez Maarsen combineren hun werk tijdens de interval van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam.

Joudeh is onder meer bekend van de documentaire Dance or Die die in 2019 een Emmy Award won in de categorie Arts Programming. Voor zijn optredens combineert hij klassiek ballet, hedendaagse dans en de Arabische Sufi (twirling).

"Mijn missie in het leven is om mijn verhaal te vertellen, omdat mijn verhaal betrekking heeft op veel mensen die een stem nodig hebben. Onze samenleving bestaat uit mensen uit verschillende plaatsen en met verschillende culturen, maar toch we zijn allemaal Nederlanders."

Maarsen wordt gerekend tot de beste BMX'ers op flatland en combineert zijn trucs met muziek. Voor het optreden in Rotterdam bouwt hij een nieuwe fiets om de symboliek van het optreden te versterken. "Ons optreden is poëtisch. Het gaat over personen van verschillende culturen die, ondanks hun diverse achtergronden, raakvlakken vinden. Het gaat over acceptatie."

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar op 18, 20 en 22 mei plaats in Rotterdam. Jeangu Macrooy doet voor Nederland mee met zijn nummer Birth of a New Age.