Jeangu Macrooy staat op 22 mei met Birth Of A New Age op het Eurovisie Songfestival-podium in Rotterdam Ahoy. De zanger zingt vooral in het Engels, maar in de tekst zitten ook twee zinnen in Sranantongo, een taal die in Suriname wordt gesproken. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat hij zelf veel kracht uit die teksten haalt.

Een jaar geleden zou Macrooy nog meedoen met Grow, waarin hij een moeilijke periode in zijn leven bezingt die hij kort voor de release afsloot. "Nu ben ik optimistischer, ben ik hoopvoller gestemd. Ik voel me weer zoals ik gewend was voor die depressieve periode."

Met de zin "yu no man broko mi" in Birth Of A New Age zingt Macrooy dat hij niet gebroken kan worden. Deze zin zingt hij na die zware tijd ook vooral tegen zichzelf. "Dat Surinaamse gezegde, die Surinaamse odo, is iets wat mij kracht geeft. Dat je weet waar je vandaan komt."

De twee zinnen waren geen vereiste, vertelt Macrooy, maar kwamen in hem op tijdens een schrijfsessie met zijn manager Pieter Perquin, beter bekend als Perquisite. "Het is op een hele organische manier ontstaan. Dit nummer gaat over het vinden van je eigen kracht, dat bevestigen, dat uitdragen. Ik vind zelf je roots kennen, je ervan bewust zijn dat je op de schouders van reuzen staat, heel erg empowerend."

'Uit alle strubbelingen zijn lessen te halen'

Macrooy hoopt ook dat dit de les is die mensen trekken uit de huidige situatie waarin de wereld verkeert. "Je kunt om je heen kijken en denken: de wereld is in elkaar aan het storten. Maar ik ben een optimistische persoon en ik geloof wel dat we uit alle strubbelingen die er zijn weer lessen halen. En dat we toegaan naar een tijd waarin het toch allemaal goed komt."

Daarnaast is Birth Of A New Age een ode aan voor jezelf opkomen. "Er zijn veel mensen die in deze tijd de moed hebben hun stem te laten horen en te zeggen: 'Nee, ik sta voor wie ik ben. Ik mag er zijn.' Ik vind dat zelf ook heel inspirerend. Dus het gaat ook over innerlijke kracht en veerkracht."

Voorbereid op de mama appelsap

Dat nu op sociale media wordt gegrapt dat het liedje over broccoli gaat, omdat mensen dat in de tekst horen, komt voor Macrooy niet als een verrassing. "Ik was al voorbereid op die mama appelsap (waarbij een andere tekst wordt gehoord dan wordt gezongen, red.). Ik ben het gewend: als mensen een taal niet kennen, maken ze er al snel iets anders van. En ik snap dat die referentie wordt gemaakt en dat het grappig kan zijn, maar voor mij hebben die woorden een hele andere lading. Dus ik zie het maar als een aanleiding om te praten over wat ik nou eigenlijk zing en dat de boodschap uiteindelijk binnenkomt."

Tijdens het Songfestival wordt jaarlijks heftig gediscussieerd over de vraag of deelnemers in hun eigen taal zouden moeten zingen, omdat veruit de meeste landen voor een Engelstalig liedje kiezen. Nu komt er echter weer kritiek, omdat Macrooy niet in het Nederlands zingt. "Suriname en Nederland zijn door de geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wonen hier veel Surinaamse mensen, er zijn veel artiesten met een Surinaamse achtergrond. Sranantongo is een taal die niet was ontstaan zonder de geschiedenis van Nederland en Suriname, dus eigenlijk hoort die ook bij Nederland."