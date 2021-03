Armenië ziet af van deelname aan het Eurovisie Songfestival. Daarmee komt het aantal landen dat in Rotterdam concurreert om de winst naar veertig.

De Armeense selectiecommissie acht het onmogelijk om voor het einde van maart een nummer en artiest te kiezen vanwege onvoorziene omstandigheden.

Athena Manoukian zou in 2020 meedoen met haar nummer Chains on You, maar door de coronapandemie werd het evenement een jaar uitgesteld. Hoewel veel landen snel bekendmaakten dat de eerder gekozen artiesten weer mee zouden doen, of dat er gekozen werd voor een nieuwe optie, hield Armenië zich stil.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats in Ahoy Rotterdam. Op 18 mei is de eerste halve finale, 20 mei volgt de tweede. Door de winst van Duncan Laurence in 2019 is Jeangu Macrooy voor het eerst te zien in de finale op 22 mei.