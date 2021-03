Jeangu Macrooy heeft donderdagavond voor het eerst zijn Songfestival-inzending Birth of a new Age laten horen. De eerste reacties op het liedje zijn positief.

In het refrein zingt Macrooy een aantal zinnen in het Sranantongo, een creooltaal die in Suriname wordt gesproken. Zo zingt hij 'yo no man broko me', wat 'je kunt me niet breken' betekent.

Minister-president Mark Rutte, aanwezig in De Vooravond, noemt het nummer "ontzettend mooi". "Ook die band met Suriname die erin voorkomt - prachtig dat we dit Surinaams ook kunnen laten zien."

Tafelgenoot Gordon vindt Grow, de vorige inzending van Macrooy, "vele malen beter". "Ik ben nu minder onder de indruk." Wel prijst hij de vocalen van de zanger.

Songfestival-commentator Cornald Maas vindt dat juist niet en verkiest Birth of a New Age boven Grow. "Want meer hoop en verwachting. Ook in de zin van: we staan aan het begin van een nieuw tijdperk." De Songfestival-kenner vindt het ook een goede zet dat Macrooy een aantal zinnen in de Surinaamse taal Sranantongo zingt. "Daarmee is hij schatplichtig aan z'n achtergrond, z'n cultuur en identiteit."

'Een strijdlied'

Zanger Dwight Dissels, eveneens te gast in de talkshow, is blij met het gospelkoor dat te horen is in het nummer en ook het stukje Surinaams dat er in wordt gezongen. "Dat is heel verrassend."

Lisa Vol van O'G3NE, die met Light and Shadows meededen aan het Eurovisie Songfestival, noemt Birth of a New Age "een strijdlied". "Het is een goede keus dat er is gekozen voor een uptempo nummer. Als het weer een ballad was geweest, dan was dat waarschijnlijk veel vergeleken met zijn eerste liedje", vult haar zus Shelley aan.

Maik de Boer prijst de vertolking van Macrooy. "Well done en heerlijke energieke song", schrijft hij op Instagram.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vond Grow "mooi rustig", maar kan de nieuwe inzending ook waarderen, vertelt hij in Jinek. "Het is tof dat er Surinaamse lyrics in zitten en dat hij zo zijn identiteit laat zien. Ik denk dat dit beter aansluit op het Songfestival-publiek."

'Mist slimme wending'

Popjournalist Stefan Raatgever, die het songfestival al jaren op de voet volgt, denkt niet dat Nederland een tweede keer op rij wint. "Die kans lijkt me met Birth of a New Age zeer gering. Daarvoor mist het net die ene onverwachte, slimme wending. Maar het lied is vrolijk, innemend en voelt inhoudelijk de tijdsgeest prima aan."

Radio 5-dj Bert Haandrikman is enthousiast: "Wat een passievolle inzending voor het songfestival! Dankjewel Jeangu Macrooy. Je laat het hart van alle liefhebbers van Eurovision sneller kloppen."

De Rotterdamse songfestivalwethouder Said Kasmi vindt Birth of a New Age "een prachtig nummer met een mooie boodschap". "Eurovisie Songfestival here we come!"