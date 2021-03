Jeangu Macrooy gaat op 22 mei proberen de winst bij het Eurovisie Songfestival binnen te slepen met zijn nummer Birth Of A New Age, maar tegen wie neemt hij het die zaterdagavond op? Dat wordt eerst nog bepaald in twee halve finales, maar deze artiesten kan hij mogelijk verwachten.

Het Eurovisie Songfestival van 2021 Op dinsdag 18 mei vindt de eerste halve finale plaats: tien artiesten plaatsen zich voor de finale

Op donderdag 20 mei is de tweede halve finale aan de beurt: ook dan gaan er tien landen door

Zaterdag 22 mei is het moment van de finale daar: naast de twintig geplaatste landen en Nederland doen ook Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Verenigd Koninkrijk ('big five') mee

The 'big five' + winnaar van 2019

Frankrijk - Barbara Pravi - Voilà

De 27-jarige zangeres Barbara Pravi heeft al een strijd overwonnen: in eigen land nam ze het in de Franse preselectie eerst tegen elf anderen op en in de finale nog tegen zeven. Duncan Laurence zat in de jury en koos voor zangeres LMK, maar Pravi wist uiteindelijk de winst te pakken met haar chanson Voilá.

Spanje - Blas Cantó - Voy a quedarme

Blas Cantó zou vorig jaar meedoen met zijn Universo, maar door de regels van het Eurovisie Songfestival kon hij niet anders dan een nieuw nummer maken. De keuze werd bij het publiek gelegd: zou het Memoria of Voy a quedarme worden? Het publiek koos Voy a quedarme met 58 procent van de stemmen.

Duitsland - Jendrik - I Don't Feel Hate

Jendrik Sigwart had geluk: Ben Dolic zou in 2020 meedoen met Violent Thing, maar besloot niet te doen in 2021 en dus kon de 26-jarige Jendrik zich aanmelden voor de selectieprocedure. Hij was daarin zo overtuigend dat twee losse jury's allebei voor hem kozen.

Italië - Volgt op 6 maart

Verenigd Koninkrijk - James Newman - Nummer nog niet bekend

Nederland - Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age

Jeangu Macrooy kiest met Birth Of A New Age voor een totaal andere kant van zijn muziek dan met Grow. In het nummer zingt hij in Sranantongo, de taal die hij vanuit zijn geboorteland Suriname heeft meegekregen, dat hij niet kapot te krijgen is.

Eerste halve finale

Australië - Montaigne - Technicolour

Australië blijft altijd een vreemde eend in de bijt tijdens het Eurovisie Songfestival: het land ligt immers niet echt om de hoek. Toch zijn er in Australië zo veel fans van het evenement dat het loont alweer voor de zesde keer mee te doen. Montaigne had de eer dat in 2020 te doen met Don't Break Me, maar kiest met Technicolour voor een iets vrolijkere toon.

Belarus - Volgt in maart

Ierland - Lesley Roy - Maps

Grote hits zijn voor Lesley Roy nog uitgebleven, maar de interne selectiecommissie van Ierland heeft alle vertrouwen in de 34-jarige zangeres. Maps schreef ze voor het grootste deel zelf en ze heeft er ruim een jaar aan gewerkt. De zangeres hoopt met het nummer het humeur van mensen te verbeteren, zo zei ze eerder.

Litouwen - The Roop - Discotheque

Voor The Roop was het flink balen dat het Songfestival in 2020 niet doorging: met hun nummer On Fire werden ze getipt als potentiële winnaar van de editie en veel fans kenden het dansje al uit hun hoofd. Met Discotheque proberen ze datzelfde feestelijke gevoel vast te houden, inclusief dansje.

Noord-Macedonië - Vasil - Here I Stand

Wederom een terugkerende artiest: Vasil moest You de vuilnisbak in gooien en kon opnieuw beginnen. De uitkomst daarvan is Here I Stand geworden, maar hoe dat klinkt, weten we pas op 11 maart.

Rusland - Volgt op 8 maart

Slovenië - Ana Soklic - Amen

Het komt niet vaak voor, maar dit jaar hebben twee nummers dezelfde titel. Niet alleen de Sloveense Ana Soklic zingt Amen, ook Vincent Bueno van Oostenrijk heeft het op het geloof gegooid. De zangeres heeft ook al een hele strijd achter de rug: in eigen land streed ze vorig jaar voor een plek op het Songfestival. Dit jaar hoefde ze niet nog een keer te vechten voor de eer, de selectiecommissie gunde haar een tweede kans.

Zweden - Volgt op 13 maart

Azerbeidzjan - Efendi - Nummer volgt in maart

België - Hooverphonic - The Wrong Place

Hooverphonic keert terug, maar heeft daar aardig wat kritiek op gehad van fans: een jaar geleden zong de twintigjarige Luka nog mee met de band, maar voor dit jaar is originele zangeres Geike Arnaert teruggekeerd. Zij zong tussen 1997 en 2008 in de band en werd teruggevraagd. Of de titel van het nummer, The Wrong Place, een verwijzing naar de stoelenwissel is, hebben de bandleden niet gezegd.

Kroatië - Albina - Tick-Tock

Cyprus - Elena Tsagrinou - El Diablo

Elena Tsagrinou heeft de gelovigen al op haar nek: de zangeres zingt dat ze haar hart aan de duivel heeft gegeven en in eigen land leidt dat tot flink wat kritische reacties. Toch lijkt het voor Tsagrinou niet zo'n probleem te zijn, want de woede zorgt vooral voor veel aandacht voor haar nummer en maakt haar inzending de tot nu toe best beluisterde op YouTube.

Israël - Eden Alene - Set Me Free

Eden Alene koos in 2020 voor Feker Libi, dat ze in vier talen zong. In 2021 maakt ze het zichzelf iets makkelijker: Set Me Free telt slechts twee talen. De Israëlische zangeres houdt het dit keer op een mix van Engels en Hebreeuws. Ze zingt over hoe erg ze naar een vrij leven verlangt en dat ze het prima alleen aankan.

Malta - Destiny - Nog niet bekend

Noorwegen - Tix - Fallen Angel

Ook dit jaar ontbreken de enorme vleugels niet op het Songfestival-podium: zanger Tix heeft witte engelenvleugels omgedaan voor Fallen Angel. Met zijn enorme zonnebril, gouden kettingen en hoofdband lijkt Tix het Songfestival vooral als een stunt te zien, maar de zanger heeft in eigen land flink moeten strijden voor zijn kans om op het podium te staan: hij versloeg in de landelijke wedstrijd publiekslieveling KEiiNO, de band die in 2019 nog meedeed.

Roemenië - Roxen - Amnesia

De 21-jarige Roxen wil mensen er met Amnesia aan helpen herinneren dat het belangrijk is van jezelf te houden: ook zij heeft geen makkelijke tijd gehad en is zichzelf daarin kwijtgeraakt, maar zelfliefde heeft de zangeres erbovenop geholpen.

Oekraïne - Go_A - Shum

De titel van de Oekraïense inzending betekent 'geluid' en dat is precies wat de band flink laat horen: de stem van zangeres Kateryna Pavlenko is opvallend en ook de beats onder Shum bevatten typisch Oekraïense invloeden.

Tweede halve finale

Oostenrijk - Vincent Bueno - Amen (nummer op 10 maart te beluisteren)

Tsjechië - Benny Cristo - Omaga

Benny Cristo is in eigen land bijzonder populair en hoopt zijn publiek uit te breiden tijdens het Eurovisie Songfestival. Hoewel Omaga voor het grootste deel in het Engels is, heeft ook Cristo er een beetje van zijn eigen taal in gestopt: op 1.15 zingt hij even in het Tsjechisch.

Estland - Bekend op 6 maart

Griekenland - Stefania - Last Dance

De Utrechtse Stefania mag ook in 2021 voor Griekenland uitkomen tijdens het Eurovisie Songfestival. Wel zo makkelijk: zij is in ieder geval al in de buurt van Rotterdam en zal dus minder te maken hebben met eventuele problemen die ontstaan door de coronapandemie.

IJsland - Dadi og Gagnamagnid - 10 Years (nummer op 13 maart te beluisteren)

Moldavië - Natalia Gordienko - Sugar

Het zou zomaar kunnen dat Natalia Gordienko de Songfestival-fan bekend voorkomt: de zangeres deed in 2006 ook al eens mee. Het is te hopen dat ze met Sugar hogere ogen gooit, want met Loca kwam ze niet verder dan een twintigste plaats.

Polen - Nog niets bekend

San Marino - Senhit - Nummer volgt op 8 maart

Servië - Hurricane - Loco Loco (volgt)

Albanië - Anxhela Peristeri - Karma

Anxhela Peristeri heeft goed geluisterd naar de kritieken die volgden op haar eerste liveoptreden met Karma. Net als haar voorgangers kiest de zangeres ervoor haar nummer in het Albanees te brengen. Peristeri hoopt de beste prestatie van haar land tijdens het Songfestival nu eindelijk te verbeteren: Albanië eindigde nooit hoger dan de vijfde plek.

Bulgarije - Victoria - Nummer volgt op 10 maart

Finland - Blind Channel - Dark Side

Ieder jaar moet er iets totaal anders tussen zitten: deed IJsland in 2019 met een alternatieve band mee, is het dit keer de beurt aan Finland met Blind Channel. De posthardcoreband wilde in 2016 ook al eens meedoen, maar kwam toen niet door de preselectie in eigen land. In 2021 is het ze met Dark Side wel gelukt.

Georgië - Tornike Kipiani - You (nummer volgt in maart)

Letland - Samanta Tina - Nummer volgt op 12 maart

Portugal - Volgt op 6 maart

Zwitserland - Gjon's Tears - Nummer volgt in maart