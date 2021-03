Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer Birth of a New Age. De zanger liet het lied voor het eerst horen in een livestream die donderdagavond te volgen was via YouTube, Instagram en Facebook.

Macrooy schreef de Songfestivalinzending samen met Pieter Perquin, beter bekend als Perquisite, die ook de inzending van vorig jaar, Grow, produceerde. Het refrein bestaat uit een zin in Sranantongo, de taal van Suriname, waarin Macrooy zingt dat niemand hem kan breken.

In gesprek met Cornald Maas legt Macrooy uit dat hij zijn afkomst wilde eren in het nummer. Voor hem gaat het lied over het leven van een authentiek leven en veerkracht tonen in moeilijke tijden.

Macrooy werd vorig jaar door de selectiecommissie van de AVROTROS gekozen om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het Songfestival met zijn nummer. Het evenement werd wegens de coronacrisis echter afgelast. Elk deelnemend land kreeg de mogelijkheid dezelfde artiest nogmaals te sturen, maar er moest wel voor een ander nummer gezorgd worden.

Nederland hoeft niet aan te treden in de halve finales, omdat het organiserende land automatisch is geplaatst voor de finale. Het festival wordt in Rotterdam gehouden na de winst van Duncan Laurence namens Nederland in 2019.

Macrooy neemt het in de finale tegen 25 andere landen op. In totaal doen er 41 landen mee, waarvan er vijftien in de halve finales blijven steken. Het Eurovisie Songfestival van 2021 vindt plaats op 18, 20 en 22 mei in Rotterdam Ahoy.

De Belgische regisseur Hans Pannecoucke zal ook dit jaar verantwoordelijk zijn voor de regie van het optreden van Macrooy. Na de succesvol verlopen editie in 2014, toen The Common Linnets tweede werden, werd hij steeds teruggevraagd. Zo bracht hij ook Trijntje Oosterhuis, Douwe Bob en Waylon in beeld.