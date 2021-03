De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy heeft dinsdag het eerste coronaprotocol bekendgemaakt. Artiesten, begeleiders en journalisten worden gevraagd zich op locatie te laten testen en de organisatie zet erop in dat alle deelnemers naar Nederland komen.

"Met behulp van uitvoerig testen, mondkapjes, hygiënemaatregelen, aandacht voor ventilatie en innovatieve maatregelen wordt een omgeving gecreëerd waarin medewerkers, artiesten en de pers zo veilig mogelijk kunnen werken", aldus Sietse Bakker, executive producer van het Eurovisie Songfestival.

Het protocol is mede geïnspireerd op protocollen van diverse sportcompetities. De maatregelen die in het protocol staan, zijn afgestemd met de gemeente Rotterdam, goedgekeurd door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en door SGS gevalideerd. SGS is een internationaal bureau dat is gespecialiseerd in de toetsing van dergelijke plannen. Mochten nieuwe inzichten of actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan kan het plan op elk moment worden aangepast.

De belangrijkste maatregelen uit het protocol Iedereen moet 1,5 meter afstand van anderen houden.

Mondkapjes zijn overal verplicht, behalve bij onder meer het optreden.

Deelnemers worden gevraagd in quarantaine te gaan voordat ze naar Nederland reizen.

Deelnemers mogen hun hotel alleen verlaten voor Songfestival-momenten.

Alle aanwezigen worden getest. Op welke manier en hoe vaak dat gebeurt, moet nog worden bepaald.

Organisatie zet in op scenario B

De organisatie koerst nog steeds op scenario B, waarin alle artiesten naar Nederland komen en er mogelijk een beperkte hoeveelheid publiek toegelaten wordt. In februari werd bekend dat alle kaarthouders hun geld terugkrijgen, maar ook de mogelijkheid krijgen om tickets te kopen als er toch publiek aanwezig mag zijn.

De aanwezigen worden allemaal getest, op basis van de huidige situatie wordt nog bepaald of dat om de 24, 48 of 72 uur zal zijn. Artiesten wordt gevraagd vijf dagen in quarantaine te gaan voor ze naar Nederland afreizen en eenmaal in Nederland aangekomen is het de bedoeling dat ze hun hotelkamer enkel en alleen verlaten voor verplichte momenten rondom het Songfestival.

Mochten artiesten toch positief getest worden tussendoor, of ziekteverschijnselen krijgen, is er in eigen land een opname gemaakt van het optreden onder strenge regels.