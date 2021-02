Jeangu Macrooy laat op 4 maart voor het eerst de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2021 horen. AVROTROS kondigt aan dat het nummer op die dag om 19.00 uur live in première gaat.

De première is op 4 maart te volgen via YouTube, Instagram en Facebook. Hoe het nummer van Macrooy heet, is nog niet bekendgemaakt.

De zanger zou Nederland vorig jaar vertegenwoordigen met het nummer Grow, maar het Songfestival werd afgelast vanwege het coronavirus. De deelnemende landen mogen dit jaar dezelfde artiest nogmaals sturen, maar er moet wel een ander lied worden ingezonden.

Doordat Nederland in 2019 het Songfestival won met Arcade van Duncan Laurence, vindt het evenement dit jaar in Rotterdam Ahoy plaats. Het organiserende land plaatst zich altijd automatisch voor de finale, waardoor Macrooy niet hoeft op te treden in de halve finale.

Onlangs werd bekend dat de organisatie van het Songfestival nog steeds hoopt alle deelnemers in Rotterdam te kunnen ontvangen. Wel moet elk land van tevoren een liveoptreden opnemen dat wordt uitgezonden als de artiest wegens het coronavirus niet op het podium in Ahoy kan staan.

Gekochte tickets voor het Songfestival werden onlangs geannuleerd en het betaalde bedrag werd teruggestort, omdat het onwaarschijnlijk lijkt dat in mei volle zalen tijdens de shows mogelijk zijn. Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats op 18, 20 en 22 mei.