De finalisten van het Eurovisie Songfestival zullen op 22 mei in een openingsact worden geïntroduceerd op muziek van de zestienjarige Nederlandse producer en dj Pieter Gabriel. Voor het nummer zal hij een Nederlands nummer dat een wereldwijde hit werd remixen. Om welk nummer het gaat, is nog niet bekend.

"De opening vind ik het gaafste aan het Eurovisie Songfestival. Het zet direct de toon voor de finaleshow. Ik ga een energieke, uptempo, maar toegankelijke sound neerzetten op het podium: iedereen kan erop uit zijn dak gaan", aldus Gabriel in een persbericht.

Gabriel trad op achtjarige leeftijd al op tijdens het Amsterdam Dance Event in 2013. Een jaar geleden zou hij het openingsnummer ook al verzorgen, maar toen kon het Eurovisie Songfestival niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

Het Eurovisie Songfestival van 2021 gaat hoe dan ook door. Op 18 en 20 mei vinden de halve finales plaats en op 22 mei is de finale in Rotterdam Ahoy. De organisatie zet er nu op in dat alle deelnemende artiesten naar Nederland komen, maar er is ook een optie waarbij een deel vanuit eigen land optreedt.