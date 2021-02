Eefje de Visser opent op 20 mei de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat doet de zangeres samen met breakdancer Redouan Ait Chitt, ook wel bekend als Redo, zo maakt de Nederlandse Songfestival-organisatie woensdag bekend.

De voor twee Edisons genomineerde De Visser werkt momenteel met Eric van Tijn, musical director van het komende Songfestival, aan een Engelstalig nummer.

Het stuk sluit aan op de dansact van Redo, die geboren is met fysieke beperkingen. Hij wil met zijn dans zijn levensverhaal vertellen en mensen inspireren. "De focus ligt bij dit optreden op dans en dat vind ik baanbrekend", zegt de breakdancer.

"Het vertelt mijn persoonlijke verhaal: het overwinnen van tegenslagen. Het verhaal is nu op veel mensen van toepassing, maar licht tegelijkertijd de wereld van nu uit. Vanuit de donkere periode, waarin wij ons nu begeven, werken we toe naar een moment van feestelijke overwinning wanneer we uit die periode klimmen."

De Visser vindt het een eer dat ze mag meewerken aan het Songfestival. "We willen vertellen dat er met samenwerken meer kan worden bereikt. Zeker in deze tijden hebben we elkaar nodig", aldus de zangeres.

In de komende weken wordt meer bekend over de invulling van de rest van de shows. Dan wordt ook duidelijk of artiesten als Afrojack en Glennis Grace, die vorig jaar tijdens de finale zouden optreden, opnieuw worden uitgenodigd.