Eurovision in Concert, dat traditiegetrouw in AFAS Live plaatsvindt enkele weken voorafgaand aan het Eurovisie Songfestival, gaat dit jaar niet door. Het evenement wordt uitgesteld tot 2022, meldt de organisatie dinsdag op Instagram.

Deelnemers aan het Songfestival treden op in diverse Europese landen voorafgaand aan de wedstrijd. Twee jaar geleden gebeurde dat in Nederland voor het laatst, in 2021 moest Eurovision in Concert ook al worden uitgesteld vanwege het coronavirus.

Kaarthouders van de editie in 2020 konden hun tickets gebruiken voor de editie van dit jaar en dat zal ook in 2022 het geval zijn.

De twaalfde editie van het concert zal nu op 9 april 2022 plaatsvinden, zo maakt de organisatie bekend.

Het Eurovisie Songfestival van 2021 in Rotterdam Ahoy gaat wel door. Op 18, 20 en 22 mei strijden diverse landen om de winst die voor het laatst naar Duncan Laurence ging voor zijn nummer Arcade.