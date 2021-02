Het Eurovisie Songfestival gaat er in 2021 anders uitzien dan we gewend zijn, maar de organisatie wil alles op alles zetten om er toch een feestelijke editie van te maken. Artiesten komen in principe naar Nederland en treden gewoon op. Dat mag eventueel met een mondkapje.

In gesprek met NU.nl reageert Sietse Bakker, uitvoerend producent van de Nederlandse Songfestival-organisatie, niet afwijzend op optredens met mondkapjes. Zangeres Lady Gaga liet tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards al zien dat een optreden niet minder spectaculair wordt als de artiest een mondkapje draagt.

"Laten we vooropstellen dat het niet hoeft. Artiesten kunnen gewoon op het podium staan en binnen de nu geldende regels in Nederland optreden. Maar het mag wel", aldus Bakker. Volgens de huidige coronamaatregelen is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Daarbij wordt echter een uitzondering gemaakt voor theater, dans, acteren en muziek, omdat een mondkapje de artiest kan hinderen.

De organisatie van het Eurovisie Songfestival, dat in mei zal plaatsvinden, hoopt de delegaties van alle 41 landen te kunnen ontvangen in Rotterdam. Diverse landen binnen de Europese Unie hanteren andere coronarichtlijnen, maar tijdens het Songfestival zal iedereen zich minstens aan de Nederlandse regels moeten houden. Bakker: "Meer mag natuurlijk altijd. Want als je iets kunt doen om een tandje bij te zetten, is dat welkom."

Binnen die regels lijkt het nu nog niet mogelijk om publiek toe te staan in de zaal, maar de organisatie wil de knoop tot medio april nog niet doorhakken. Bakker hoopt dat diverse Fieldlab-testevenementen perspectief bieden.

"Mogelijk kunnen we dan al meer, zeker als we weten wat de effecten zijn van bijvoorbeeld sneltests of het bij binnenkomst spreiden van publiek over diverse ingangen. We gaan de komende tijd beginnen aan het podium en houden ook daarbij altijd rekening met eventueel opschalen naar de mogelijkheden met publiek op diverse plekken. Zo houden we de opties open om er zo'n groot mogelijk feest van te maken."