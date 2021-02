Het Eurovisie Songfestival gaat er dit jaar qua aanwezigheid van deelnemende artiesten en publiek zeker niet uitzien als tijdens de afgelopen edities. De organisatie heeft woensdag definitief een streep gezet door een traditioneel scenario, al houdt zij opties open om hier en daar op te schalen.

Dit waren de vier scenario's Scenario A: alle artiesten komen naar Nederland, de zaal zit vol met publiek en bezoekers hoeven geen afstand te houden

Scenario B: alle artiesten komen naar Nederland, maar in het publiek moet rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand. Dit betekent minder plek in de zaal, maar ook voor pers en delegaties

Scenario C: niet alle artiesten kunnen naar Nederland komen, deelnemers kunnen vanuit hun eigen land optreden

Scenario D: alle artiesten treden op vanuit hun eigen land

De organisatie van het Eurovisie Songfestival richt zich nu op scenario B, maar benadrukt dat flexibiliteit belangrijk is. Verder afschalen naar scenario C en D blijft een optie, net als opties opschalen waar mogelijk. Een definitieve beslissing over de aanwezigheid van publiek zal medio april worden genomen.

"Onze ambitie is scenario B: een Songfestival-editie op 1,5 meter, met scherpe coronamaatregelen waarbij alle 41 artiesten in Rotterdam Ahoy kunnen optreden", aldus Sietse Bakker, uitvoerend producent van de Nederlandse Songfestival-organisatie tijdens de persconferentie.

Desgevraagd vertelt Bakker aan NU.nl dat er voor artiesten, net als voor topsporters, een regeling is zodat zij naar Nederland kunnen afreizen. Nu al kiezen voor scenario D is dus niet nodig. "Het kan veilig en zolang dat kan zullen we altijd proberen voor het beste scenario te gaan. Dat is niet tegen elke prijs: op dit moment kan scenario B op een verantwoorde manier, mocht dat veranderen, dan veranderen wij mee. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is nu perspectief te bieden en te kijken naar wat wel kan."

In het scenario dat de organisatie nu aanhoudt, kunnen de 41 deelnemende landen naar Rotterdam afreizen voor de halve finales op 18 en 20 mei en de finale op 22 mei.

Tickethouders krijgen speciale code bij mogelijkheid publiek

Alle shows waren vorig jaar al uitverkocht, maar door de gewijzigde omstandigheden kan niet worden toegezegd dat er voor iedereen plek is in de zaal. De organisatie heeft daarom besloten te beginnen met het restitueren van alle tickethouders vanaf februari. De tickethouders krijgen een unieke code die exclusief toegang geeft tot tickets, mocht er toch publiek toegelaten kunnen worden. Vanwege de coronamaatregelen is nu al gezegd dat er geen optie is voor staanplaatsen.

Met diverse bioscoopketens voert de organisatie nu gesprekken over de mogelijkheid om de halve finales en finale uit te kunnen zenden in bioscoopzalen. Ook dat is uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Namens Nederland strijdt Jeangu Macrooy dit jaar om de winst op het Eurovisie Songfestival. De zanger zal binnenkort bekendmaken welk nummer Grow zal vervangen, omdat alle deelnemende liedjes uit 2020 zijn uitgesloten.