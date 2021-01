Israël heeft als tweede land de nieuwe inzending voor het Eurovisie Songfestival bekendgemaakt. Zangeres Eden Alene zal in mei het nummer Set Me Free gaan zingen.

In het najaar van 2020 begon het selectieproces voor de Songfestivalinzending van Israël al, toen meer dan tweehonderd potentiële liedjes werden ingestuurd.

Een professioneel comité koos daar negen nummers uit die vervolgens online werden gezet, zodat mensen konden stemmen op hun favoriet. Op drie daarvan kon maandag in de finale weer worden gestemd.

De uiteindelijke keuze voor het nummer werd bekendgemaakt tijdens een tv-uitzending. Naast de winnaar waren de nummers La La Love en Ue La La in de running.

Landen moeten dit jaar een nieuw nummer insturen

De regel is dat landen dit jaar sowieso een nieuw nummer in moeten sturen voor het Songfestival. Wel mogen ze dezelfde artiest naar Rotterdam sturen als ze vorig jaar van plan waren. Als het Songfestival vorig jaar door had kunnen gaan in de reguliere vorm, dan zou Eden Alene het nummer Feker Libi ten gehore hebben gebracht.

Cyprus was in november het eerste land dat zowel een nieuwe artiest als een nieuw nummer voor het Eurovisie Songfestival bekendmaakte. Zangeres Elena Tsagrinou zal tijdens het liedjesfestijn in Rotterdam het liedje El Diablo laten horen.