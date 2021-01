Het Eurovisie Songfestival gaat in mei 2021 hoe dan ook door, maar hoe dat eruit gaat zien is nog volstrekt onduidelijk. Kunnen fans en alle landen gewoon naar Rotterdam Ahoy komen, of moet er toch voor een ander scenario worden gekozen? Hoofdproducent Sietse Bakker wil nog niks schrappen, maar beaamt tegenover NU.nl dat een vol Ahoy nog ver weg lijkt.

Handig om te weten: de vier scenario's Scenario A: alle artiesten komen naar Nederland, de zaal zit vol met publiek en bezoekers hoeven geen afstand te houden

Scenario B: alle artiesten komen naar Nederland, maar in het publiek moet rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand. Dit betekent minder plek in de zaal, maar ook voor pers en delegaties

Scenario C: niet alle artiesten kunnen naar Nederland komen, deelnemers kunnen vanuit hun eigen land optreden

Scenario D: alle artiesten treden op vanuit hun eigen land

"De eerste helft van februari moet er een knoop doorgehakt worden, maar ook dan proberen we de opties open te houden. Nu kijken we voorzichtig: als scenario A echt niet kan en er dus niet duizenden mensen in Ahoy kunnen, hoe zorgen we er dan voor dat we eventueel kunnen opschalen vanuit scenario B?", aldus Bakker.

"En ook als de beslissing is gevallen zullen we de opties openhouden, dus een Elfstedentochtmomentje waarbij we 'It giet oan' roepen zit er sowieso niet in. Als we voor optie B gaan, moeten we altijd terug of op kunnen schalen. Maar het gaat hoe dan ook door."

41 landen strijden in 2021 om de winst, die voor het laatst naar Duncan Laurence ging voor zijn Arcade. De organisatie probeert alles zo goed mogelijk te regelen voor alle scenario's, maar Bakker houdt hoop dat in mei gewoon iedereen kan aansluiten. "De lockdown is verlengd en er wordt gesproken over een avondklok. Hopelijk is het nu een kwestie van doorbijten en kunnen we in de lente alweer meer."

Geen vaccinaties voor grootste groep tot mei

Dat vaccinaties van de leeftijdsgroep tussen de achttien en zestig jaar volgens de aangepaste planning pas in mei beginnen, vindt Bakker niet direct een reden om een vol Ahoy uit te sluiten.

"We hebben inmiddels wel geleerd dat je toch niet weet hoe het loopt. De strategie is ouderen en zwakkeren beschermen en daar wordt al hard aan gewerkt door de vaccinaties nu. Wellicht is de druk voldoende van de zorg om in mei met bijvoorbeeld sneltesten in Ahoy meer te kunnen", aldus Bakker.

Strenge regels voor optreden op afstand

Uitgaan van het allerslechtste scenario wil Bakker niet, omdat hij achteraf niet het gevoel wil hebben dat meer had gekund. Toch kan een scenario waarbij artiesten niet naar Nederland kunnen komen ook interessant zijn voor de kijker. In dat geval wordt er meer creativiteit van de deelnemende landen gevraagd om toch een volwaardig optreden te geven.

"We hebben daar strenge regels voor opgesteld: iedereen krijgt een uur de tijd voor opnames en moet het direct daarna doorsturen, zodat er geen mogelijkheid is nog even een vals zanglijntje eruit te knippen. Ze mogen de mogelijkheden in Ahoy niet overtreffen en dus alleen in een studio opnemen, niet in een kerk of op een plein. Er mag dan geen publiek bij zijn, omdat het gek zou zijn als je in Rusland een vol stadion hebt en in Rotterdam niet."

De opnames van die optredens zullen ruim van tevoren plaatsvinden, maar wat als ze dan niet nodig blijken? "We zijn wel in gesprek met de EBU (de European Broadcasting Union, red.) om te kijken of er dan niet nog een andere mogelijkheid is die tapes te laten zien aan het publiek. Het zou toch zonde zijn als dat in een archiefkast in Genève verdwijnt."