Cyprus heeft officieel bekendgemaakt een andere artiest naar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam te sturen dan het dit jaar van plan was. Zanger Sandro is vervangen door Elena Tatsagrinou, die meedoet met het nummer El Diablo.

Van verschillende landen is nog niet bekend of ze dezelfde artiesten sturen als ze in 2020 gedaan zouden hebben. Nederland heeft al officieel bekendgemaakt dat Jeangu Macrooy zal terugkeren als deelnemer. Cyprus is het eerste land dat ook bekendmaakt met welk nummer het mee zal doen.

Hoewel de titel van het nummer al bekend is gemaakt, is er nog geen versie van te beluisteren.

Het Songfestival van 2020 kon als gevolg van de coronapandemie niet plaatsvinden. Rotterdam, dat het evenement organiseert, heeft bekendgemaakt dat het Songfestival in 2021 sowieso zal plaatsvinden in Ahoy.

De organisatie heeft vier verschillende scenario's voor het geval dat het aantal besmettingen nog niet voldoende is teruggelopen of er nog geen vaccin is.