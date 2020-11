Alle deelnemers aan het Eurovisie Songfestival van 2021 moeten voor eind maart een opgenomen liveoptreden van de inzending opsturen naar de European Broadcasting Union (EBU). Als artiesten in mei niet in Rotterdam aanwezig kunnen zijn, zullen deze beelden worden gebruikt, maakt de organisatie bekend.

De organisatie liet eerder dit jaar al weten dat het Songfestival in mei 2021 hoe dan ook doorgaat, ongeacht de situatie met het coronavirus. De EBU hoopt niet voor verrassingen te komen staan door elk deelnemend land vooraf een video te laten opnemen.

De organisatie zal de video's alleen inzetten als een artiest niet naar Rotterdam kan afreizen of onverhoopt niet het podium op kan door een quarantaineplicht.

De video van het optreden moet in een studio aan één stuk worden opgenomen. De vocalen moeten live zijn en mogen achteraf niet worden bewerkt. Hetzelfde geldt voor een eventuele choreografie. De optredens mogen worden aangekleed met dezelfde opties die in Rotterdam beschikbaar zouden zijn. Water, virtual reality, een green screen en confetti zijn daarbij geen optie.

Maximaal een uur de tijd

Het hoofd van de delegatie van een land moet aanwezig zijn bij de opnames, waar drie takes gedaan mogen worden en maximaal een uur de tijd is. Een toezichthouder kijkt via een live verbinding mee.

41 landen doen in 2021 mee aan het Eurovisie Songfestival, dat na de winst van Nederland in 2019 in Rotterdam plaatsvindt. Jeangu Macrooy krijgt nogmaals de kans om Nederland te vertegenwoordigen.

Onlangs werd bekend dat de loting van de halve finales hetzelfde blijft als voor de geannuleerde editie van 2020.