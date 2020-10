De strijd om de winst van het Eurovisie Songfestival zal in 2021 tussen 41 landen gaan. De Rotterdamse editie is met een jaar verplaatst en alle deelnemende landen uit 2020 hebben zich ook voor 2021 ingeschreven.

35 landen nemen het in de halve finales op 18 en 20 mei tegen elkaar op om een plek in de finale op 22 mei te bemachtigen. De overige zes landen zijn automatisch geplaatst voor de finale: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië.

Nederland heeft zich automatisch geplaatst voor de finale door de winst van Duncan Laurence in Israël in 2019. De overige vijf landen worden de 'Big Five' genoemd: zij betalen meer geld aan de European Broadcasting Union en hebben zo gegarandeerd een finaleplek.

Hoe het Eurovisie Songfestival in 2021 eruit zal gaan zien is vanwege de coronacrisis nog onduidelijk. De organisatie heeft vier scenario's liggen en zal begin 2021 bepalen welke optie het beste is.

Jeangu Macrooy doet namens Nederland ook in 2021 mee. Zijn nummer Grow zal echter niet meedingen: de organisatie heeft besloten dat alle nummers die waren ingeschreven voor de wedstrijd in 2020, niet meer gebruikt mogen worden in 2021.

Middels een loting wordt nog besloten in welke halve finales de verschillende landen zullen optreden.

De presentatie van het Songfestival ligt in handen van Jan Smit, Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager.