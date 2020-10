Unity heeft zaterdagavond in Rotterdam Ahoy de Nederlandse voorronde van het Junior Songfestival gewonnen met het nummer Best Friends. Dat betekent dat de meidengroep, bestaand uit Naomi, Demi, Maud en Jayda, Nederland mag vertegenwoordigen tijdens het Junior Eurovisie Songfestival in november.

"Er gaan heel veel verschillende emoties door me heen. Ik kan het niet omschrijven", aldus een van de zangeressen uit de groep. De meidengroep stond niet compleet op het podium, omdat Demi positief getest is op het coronavirus. De zangeres mag, mits ze niet meer positief test, wel meedoen aan de internationale finale.

De overige finalisten waren het duo Janae en Jacky en de jongens Thimo, Teddy, Thijs en Tyrone van boyband T-SQUARE.

Naast Demi werd ook solozangeres Robin positief getest op corona, waardoor haar act niet door kon gaan. Ook jurylid Emma Heesters mocht niet bij de opnames aanwezig zijn. Iemand in haar omgeving is met het virus besmet. "Ondanks dat ze zelf geen klachten heeft, nemen wij en Emma uiteraard onze verantwoordelijkheid en blijft ze uit voorzorg thuis", schrijft de organisatie.

Presentatrice en zangeres Fenna Ramos heeft Heesters vervangen. De jury bestond verder uit Duncan Laurence en Ronnie Flex. De finale werd gepresenteerd door Romy Monteiro en Buddy Vedder.

Hoewel er eind november niet afgereisd wordt naar de internationale finale in Polen, gaat de finale gewoon door. Alle deelnemers zullen vanuit hun eigen land optreden.