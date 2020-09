Het Eurovisie Songfestival van 2021 gaat hoe dan ook door. De organisatie meldt vrijdagmiddag dat er vier verschillende scenario's zijn, maar dat er in 2021 sowieso een deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen.

Welk scenario uiteindelijk gebruikt gaat worden, hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus in de komende maanden. In scenario A zou het Songfestival zoals gepland doorgaan met alle artiesten in Rotterdam en zalen vol met publiek, zonder dat bezoekers onderling afstand hoeven te houden. Dit scenario is afhankelijk van de beschikbaarheid van een vaccin of betrouwbare sneltest.

Bij scenario B wordt ervan uitgegaan dat elke deelnemer naar Rotterdam kan afreizen, maar dat het festival op 1,5 meter afstand wordt georganiseerd. Dat zou betekenen dat er minder plekken voor zowel het publiek als de pers en delegaties zijn. In dit geval wordt wat betreft kaartjes een nieuwe verdeling gemaakt en krijgen fans die alsnog achter het net vissen hun geld terug.

In scenario C wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet vanuit elk deelnemend land naar Nederland gereisd kan worden. De deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn, zullen dan vanuit hun eigen land optreden. Mocht Nederland in mei 2021 weer in een lockdown verkeren, dan treden alle deelnemende artiesten vanuit hun eigen land op en worden de activiteiten rondom de liveshows afgelast.

Sietse Bakker, producent van de show, spreekt van een "hoe dan ook historische 65e editie". Bakker: "Natuurlijk hopen we dat we, binnen de grenzen van wat verantwoord is, volgend jaar zoveel mogelijk deelnemers, fans en journalisten in Rotterdam kunnen verwelkomen."

Junior Songfestival wordt al op afstand georganiseerd

Onlangs maakte de European Broadcasting Union, verantwoordelijk voor het Songfestival, al bekend dat het Junior Songfestival in een aangepaste vorm doorgaat. Elke deelnemer treedt in november vanuit het eigen land op.

Het Eurovisie Songfestival moet op 18, 20 en 22 mei plaatsvinden in Ahoy in Rotterdam. Na de winst van Duncan Laurence namens Nederland zou het festival eigenlijk in 2020 al op Nederlandse bodem gehouden worden, maar dat kon vanwege de uitbraak van COVID-19 niet doorgaan.

De presentatie ligt in mei in handen van Jan Smit, Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Nikkie de Jager. Nederland wordt vertegenwoordigd door zanger Jeangu Macrooy.