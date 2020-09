De dertien deelnemers aan het Junior Eurovisie Songfestival van 2020 zullen niet afreizen naar de organiserende stad Warschau in Polen. De organisatie maakt bekend dat de artiesten in een studio in hun eigen land zullen optreden in verband met de coronamaatregelen in de deelnemende landen.

De show die op 29 november plaatsvindt wordt wel vanuit Polen gepresenteerd en ook de pauzeacts zullen live in de studio optreden. De deelnemende artiesten zingen ieder in een studio in hun eigen land. De organisatie laat weten dat deze beslissing is gemaakt om de gezondheid van de artiesten te beschermen en ervoor te zorgen dat de wedstrijd veilig en eerlijk verloopt.

Aan de editie van 2020 doen naast Nederland ook Malta, Belarus, Frankrijk, Armenië, Georgië, Kazachstan, Spanje, Servië, Oekraïne, Rusland, Duitsland en Polen mee. Voor Duitsland is het de eerste keer dat ze deelnemen aan de Junior-editie van het Songfestival.

Ten opzichte van vorig jaar doen er beduidend minder landen mee. Toen waren er nog negentien deelnemers. Verschillende landen haakten al af wegens de situatie rondom met coronavirus.

Op zaterdag 26 september wordt de Nederlandse deelnemer aan het Junior Songfestival gekozen. Duncan Laurence, Ronnie Flex en Emma Heesters nemen plaats in de jury.

Het Eurovisie Songfestival van 2021 vindt in mei in Rotterdam plaats. Beslissingen over deze editie worden op een later tijdstip genomen.