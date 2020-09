Duncan Laurence. Emma Heesters en Ronnie Flex nemen dit jaar plaats in de jury van het Junior Songfestival. De drie artiesten zullen op 26 september samen met een kinderjury bepalen welke van de vier acts Nederland mag vertegenwoordigen op het Junior Songfestival in Polen.

"Ik ben heel blij en vereerd om samen met Ronnie Flex en Emma Heesters onderdeel te mogen zijn van de jury voor het Junior Songfestival", zegt Songfestival-winnaar Laurence.

"Het is voor de finalisten een mooi podium om Nederland te laten zien wat ze kunnen en ik hoop dat dit de start kan zijn voor veel mooie muzikale carrières."

De finale van de jeugdeditie van het Songfestival wordt georganiseerd in de Rotterdamse Ahoy en vindt dit jaar wegens het coronavirus zonder publiek plaats. De presentatie is in handen van Romy Monteiro en Buddy Vedder.

In 2019 won de Poolse Viki Gabor de finale van het Junior Songfestival. Met het nummer Superhero bezorgde zij haar land voor de tweede keer op rij de overwinning. Nederland werd vierde met Dans met jou, gezongen door Matheu Hinzen.

De finale van de komende editie vindt op 29 november 2020 plaats in Warschau.