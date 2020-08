Na jaren van geruchten wordt een Amerikaanse versie van het Eurovisie Songfestival in 2021 dan toch werkelijkheid. De organisatie maakt bekend dat het idee is dat vertegenwoordigers van verschillende staten het tegen elkaar opnemen.

The American Song Contest moet rond Kerst 2021 voor het eerst te zien zijn. Zoals het plan er nu uitziet, moeten artiesten uit verschillende staten zich in vijf tot tien uitzendingen zien te plaatsen voor de halve finales. De staten die de halve finales overleven, strijden tegen elkaar in de grote finale.

Martin Österdahl, executive supervisor van het Eurovisie Songfestival, zegt dat het hoog tijd is dat de Verenigde Staten de kans krijgen om het Songfestival-spektakel te beleven. "We zijn blij dat we de juiste partners hebben gevonden om een nieuwe versie te maken, waar Amerikanen en fans wereldwijd van kunnen gaan houden."

Het team dat het Amerikaanse Songfestival op poten gaat zetten, bestaat uit onder anderen producent Ben Silverman, bekend van zijn werk voor series als Ugly Betty, Jane The Virgin en de Amerikaanse versie van The Office, en Christer Björkman, die de edities van het Songfestival van 2013 en 2016 in Zweden produceerde.

Het Eurovisie Songfestival van 2020 werd geannuleerd wegens de uitbraak van COVID-19. Het festival vindt volgend jaar alsnog in Rotterdam plaats, na de winst van Duncan Laurence namens Nederland in 2019. De editie van 2021 wordt gehouden op 18, 20 en 22 mei.