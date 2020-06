De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft besloten om de regels voor de editie van 2021 aan te passen. Waar voorheen alle vocalen live moesten worden opgevoerd, is het volgend jaar toegestaan om achtergrondzang op band af te spelen, maakt de organisatie bekend.

De organisatie, onder leiding van Executive Supervisor Martin Österdahl, zegt dat de verandering onderdeel is van een nieuw plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de editie van 2021 door kan gaan, ook in een wereldwijde crisis.

Het afschaffen van de regel dat alle vocalen live moeten worden uitgevoerd, is om de deelnemende omroepen nieuwe creatieve ideeën te laten uitvoeren en met een kleinere delegatie af te reizen. Ook voor de organiserende stad Rotterdam zouden vocalen op band minder kosten en minder technische problemen met zich mee moeten brengen.

Daarnaast denkt de organisatie de liedjesschrijvers en producers tegemoet te komen, doordat de uitvoering op het podium nu dichterbij de originele compositie kan blijven.

Bandopname niet verplicht

Het gebruik van achtergrondvocalen op band is overigens niet verplicht. Deelnemende landen mogen zelf kiezen of ze achtergrondzangers live willen laten zingen op het podium. Ook een combinatie van opgenomen en live vocalen is mogelijk. De uitvoerend artiest die verantwoordelijk is voor het zingen van de melodie van het lied moet wel nog steeds alles live ten gehore brengen.

Op basis van de bevindingen in 2021 wordt besloten of in de edities erna ook gekozen kan worden voor achtergrondzang op band.

Het Eurovisie Songfestival van 2021 wordt gehouden op 18, 20 en 22 mei in Rotterdam. Nederland wordt vertegenwoordigd door zanger Jeangu Macrooy. De editie van 2020 kon geen doorgang vinden door de uitbraak van het coronavirus.