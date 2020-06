De 65e editie van het Eurovisie Songfestival zal op 18, 20 en 22 mei plaatsvinden in Rotterdam. Op die data wordt het Songfestival van dit jaar ingehaald in Ahoy.

De organisatie laat maandag weten dat op dinsdag 18 mei de eerste halve finale zal plaatsvinden, op donderdag 20 mei de tweede halve finale en op zaterdag 22 mei de finale.

Nederland is door de winst van Duncan Laurence in 2019 automatisch geplaatst voor de finale, waarin ook zeker Spanje, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië staan. De andere landen moeten zich middels de halve finales kwalificeren voor een plek in de finale.

Het Eurovisie Songfestival kon in 2020 niet plaatsvinden door de uitbraak van COVID-19. Hoewel nog niet zeker is hoe grote evenementen in 2021 zullen plaatsvinden, omdat er vanuit het kabinet is gezegd dat dat niet mogelijk is tot er een vaccin is, is al toegezegd dat het Songfestival zal doorgaan. Hoe dat er uit gaat zien wordt nu bedacht.

Executive Producer van het evenement Sietse Bakker: "We hebben nu een jaar de tijd om met de betrokken partijen alle scenario's in detail uit te werken en het hoe dan ook mogelijk te gaan maken, ongeacht de omstandigheden en desnoods met aanpassingen. De ambitie is alvast onverminderd hoog!"

De komende maanden wordt besloten welke elementen van de afgelaste editie meegaan naar 2021. "Het decor gaat mee naar volgend jaar, want dat stond al klaar. Verder hangt veel natuurlijk af van wat tegen die tijd überhaupt kan, van de beschikbaarheid van alle betrokkenen en van wat past bij de nieuwe tijdgeest", zegt Bakker.

Jeangu Macrooy zal in 2021 opnieuw uitkomen voor Nederland. Zijn nummer Grow mag volgens de reglementen niet nogmaals meedingen en dus werkt de zanger aan nieuw materiaal.

Tickethouders hebben vanaf maandag 15 juni tot en met vrijdag 26 juni de tijd om hun geld terug te vragen, mocht dat nodig zijn.