Eurovision: Europe Shine A Light is in totaal door zo'n 73 miljoen mensen bekeken. De Songfestival-show die op de dag van de finale werd uitgezonden, werd in Italië het best bekeken.

Drie miljoen Italianen zagen de show die door Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley aan elkaar werd gepraat. Na Italië werd de show het best bekeken in Nederland, waar 2,4 miljoen mensen keken.

Het programma kwam in plaats van de finale op 16 mei, nadat de 65e editie van het Eurovisie Songfestival werd geannuleerd vanwege de coronacrisis. In de show traden oud-deelnemers op en waren fragmenten van de liedjes van deelnemende landen te horen.

De finale van 2019, waarin Duncan Laurence won in Tel Aviv, werd door 182 miljoen mensen bekeken.

Het Eurovisie Songfestival wordt in 2021 wederom georganiseerd in Rotterdam. De exacte data zijn nog niet bekend.