Wie dit jaar een toegangskaart voor het Eurovisie Songfestival heeft weten te bemachtigen, kan deze ook volgend jaar gebruiken. Dat maakt de organisatie maandag bekend.

Afgelopen zaterdag werd bekendgemaakt dat het Songfestival volgend jaar alsnog in Rotterdam georganiseerd zal worden.

Zodra de data voor het evenement vaststaan, kunnen kaarthouders die hun geld terug willen een aanvraag indienen. Wie echter al zeker weet niet aanwezig te zullen zijn, kan nu al restitutie aanvragen.

Of de tickets die door mensen worden teruggeven weer in de verkoop komen en op welke manier dat zal gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk, laat de organisatie verder weten. Dat hangt ook voor een deel af van de duur van de coronamaatregelen en de invloed daarvan op de capaciteit van de evenementenlocatie.

Het Songfestival kon dit jaar door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geen doorgang vinden.