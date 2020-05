Nikkie de Jager is al van jongs af aan fan van het Eurovisie Songfestival en luistert de liedjes van deelnemende landen vaak al lang van te voren. Maar nu ze zelf in het presentatieteam zit, pakt ze het anders aan: ze wilde een neutrale partij zijn in de interviews met artiesten en luisterde de muziek daarom pas enkele minuten voorafgaand aan een gesprek.

"Ik vond het heel belangrijk om er zo blanco mogelijk in te gaan, want ik wilde echt niet dat ik in het ene interview leuker deed dan in het andere, omdat ik de muziek leuker vond. Dus twee minuten voor we een interview in gingen, ging ik luisteren om het nog heel vers in mijn hoofd te hebben", aldus De Jager in gesprek met NU.nl.

Midden maart werd bekend dat het Eurovisie Songfestival in Rotterdam dit jaar niet door kan gaan vanwege het coronavirus. De Jager zou online content gaan maken voor het evenement en hoewel ze de annulering zag aankomen, baalde ze toch.

"Ik heb er toch een beetje om gelachen, want natuurlijk: het jaar dat ik het voor elkaar krijg eindelijk mee te mogen werken, gaat het niet door. Zul je altijd zien. Ik ben heel blij dat ik toch nog de Eurovisioncalls heb kunnen doen en we zaterdag Europe Shine a Light hebben."

Op het YouTube-kanaal van Eurovision worden dagelijks video's geplaatst van De Jager, die zelf YouTube-kanaal NikkieTutorials heeft, die in gesprek gaat met de zangers en zangeressen die dit jaar op het podium in Ahoy zouden staan.

Zaterdag wordt F: Europe Shine a Light uitgezonden waarin een ode wordt gebracht aan het muziekevenement tijdens wat de 65e editie zou zijn geweest. Diverse artiesten zingen Songfestival-hits, de deelnemers van dit jaar krijgen alsnog een podium om hun nummer met het publiek te delen en De Jager geeft online updates.

De gesprekken die De Jager voerde met de artiesten waren heel ontwapenend. "In Ahoy zou ik een tiny house gehad hebben waar de artiesten langskwamen voor een gesprek. Nu zitten ze in hun eigen huis en is de sfeer daardoor misschien wel meteen intiemer."

"Zo voer je in één keer hele mooie gesprekken die je in een setting in Ahoy misschien niet gehad had. Er zitten mensen bij die niet zeker weten of ze volgend jaar mogen terugkeren en daar echt heel verdrietig over zijn, het is mooi hoe ze zich zo bloot durven te geven."

Tot het einde van de show op zaterdag blijft De Jager een neutrale partij en dus wil ze geen verwachtingen uitspreken voor wie dit jaar het Songfestival zou hebben gewonnen. "Voor mij zijn de nummers in elk geval allemaal al speciaal, omdat ik ze nu associeer met de gesprekken die ik gevoerd heb. Dat geeft je toch een heel ander gevoel."

Europe Shine a Light is zaterdag 16 mei om 21.00 uur te zien bij NPO1.