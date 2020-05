De vier presentatoren die zaterdag het gezicht zijn van de speciale uitzending rond het Eurovisie Songfestival, worden gekleed door Nederlandse ontwerpers. De Songfestival-organisatie maakt donderdag bekend dat David Laport, MAISON the FAUX en Francisco van Benthum de kleding van Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager verzorgen.

De stijl die is gekozen voor Eurovision: Europe Shine a Light ligt volgens hoofd styling Diek Pothoven tussen "ingetogen, maar toch sprankelend om de huidige situatie op een gepaste manier te benaderen". "En tegelijkertijd Europa ook dat beetje Songfestival te geven waar het naar snakt."

Rombley en Janzen zullen ontwerpen dragen van ontwerper Laport, die hiervoor "nog meer ambachtelijk heeft gewerkt dan gebruikelijk". "Zo hebben we alle stoffen zelf geplisseerd en hebben we een groot deel van de stoffen zelf gemaakt."

Smit zal een op maat gemaakt pak dragen dat is ontworpen door Van Benthum. "We hebben de outfit van Jan Smit als het ware 'gehackt' door er letterlijk een nieuwe ontwerplaag overheen te leggen in de vorm van geplaatste applicaties en borduursels", legt de ontwerper uit.

MAISON the FAUX verzorgt de kleding voor online presentator De Jager. "Met deze jurk hopen we Nikkie nog meer te laten schitteren dan ze al doet en samen met haar wat licht in deze gekke duisternis te laten schijnen", vertellen ontwerpers Joris en Tessa.

Songfestival-special besteedt aandacht aan 41 liedjes

In Eurovision: Europe Shine a Light staan presentatoren Janzen, Smit en Rombley alsnog stil bij het jaarlijkse muziekevenement dat dit jaar niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Het Songfestival zou voor het eerst in ruim veertig jaar in Nederland plaatsvinden, maar in maart werd besloten het met een jaar uit te stellen.

In het televisieprogramma wordt aandacht besteed aan alle 41 liedjes en online maakt De Jager een special.