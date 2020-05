Jan Smit, Edsilia Rombley en Chantal Janzen hadden de tweede week van mei helemaal volgeboekt: het Eurovisie Songfestival zou in Rotterdam plaatsvinden en zij hadden de eer het te mogen presenteren. Midden maart werd duidelijk dat het feest niet doorging vanwege het coronavirus, maar aankomende zaterdag is er voor de fan toch nog wat Songfestival-plezier, als Europe Shine a Light wordt uitgezonden.

"Het Songfestival is van het publiek en dat we het nu zonder moeten doen, maakt het echt spannender. Ik leef als artiest van de energie van het publiek, nu staan alleen wij in een ruimte en moet je een balans qua energie weten te vinden. Dat zal dus best wel eens anders kunnen voelen dan normaal", aldus Rombley in gesprek met NU.nl.

Janzen: "Je bent veel meer afhankelijk van elkaar, wat het fijn maakt, want je hebt twee mensen om op terug te vallen, maar ook een uitdaging. Normaal gesproken kun je qua energie meegaan met het publiek, nu moet je echt oppassen dat je niet te hard gaat in één keer, of dat het juist heel somber wordt. Daarvoor zullen we echt met moeten gaan pingpongen, we moeten een team zijn."

41 landen zouden onder toeziend oog van duizenden fans in Rotterdam Ahoy en nog eens miljoenen fans van over de hele wereld hun nummer zingen, in de hoop hetzelfde te bereiken als Duncan Laurence een jaar eerder in Tel Aviv deed: de winst binnenslepen en zo het Songfestival naar het eigen land halen. Door het coronavirus ziet dat er allemaal anders uit.

'Rotterdam heeft keihard gewerkt'

Het afgelopen jaar werkten de drie aan hun beheersing van de Engelse taal, presenteerden ze de loting in Rotterdam en bereidden ze zich zo goed mogelijk voor, tot twee maanden geleden werd besloten dat het feest niet doorgaat.

Jammer, maar volgens Smit veel erger voor de deelnemende artiesten en de organisatie. "Er zat al zoveel energie in van een heleboel mensen. Het Songfestival-team en de stad Rotterdam hebben keihard gewerkt in de maanden voorafgaand, voor hen is het veel erger dat het niet doorgaat dan voor ons als presentatoren. En denk eens aan de artiesten die zouden meedoen en die in eigen land al voorrondes hebben moeten winnen voor dit podium: zij weten nog niet eens zeker of ze volgend jaar weer mogen komen. Voor ons is het eigenlijk wel een fijne repetitie voor volgend jaar."

Het Songfestival zal nu naar alle waarschijnlijkheid in 2021 in Rotterdam worden georganiseerd, maar geheel aan de 65e editie voorbij gaan wilde de NPO niet. Daarom krijgen alle artiesten toch een podium op 16 mei, als er fragmenten van optredens worden uitgezonden, diverse artiesten klassieke Songfestival-nummers komen zingen en Duncan Laurence zijn nieuwe single mag vertolken.

Janzen: "Dat was echt wel een belangrijk onderdeel van een krooneditie als deze: iedereen moest mee kunnen doen. Je wil niet dat het een Nederlands feestje wordt, je wil juist van iedereen wat horen en mensen bij elkaar brengen. Gelukkig wilden alle landen heel graag meewerken en wordt het uiteindelijk toch nog een feestje van heel Europa."

"Ik heb twee keer zelf meegedaan en heb dat beeld van met vlaggen zwaaiende mensen in mijn hoofd zitten zodra ik aan het Songfestival denk. Datzelfde gevoel van saamhorigheid, dat universele gevoel, willen we creëren met de show die we op 16 mei gaan neerzetten", voegt Rombley toe.

Minder urgent door coronavirus

Het Songfestival is normaal gesproken een evenement waar fans maandenlang naar uitkijken. In de week zelf overheerst de wedstrijd op televisie, met halve finales, verslagen van de evenementen en de uiteindelijke finale. De urgentie ontbreekt nu een beetje, en dat snappen de presentatoren ook.

"Ik heb het ook: ik ben toch vooral bezig met dat mijn kinderen deze week weer naar school gaan en of iedereen gezond is. Dat is iets heel anders dan hoe deze week er anders uit had gezien, dan hadden we iedere dag repetities gehad en meerdere shows. Nu weet ik vaak niet eens welke dag van de week het is", aldus Rombley.

Smit: "Meestal ben ik al een week van tevoren aanwezig en zit ik al helemaal in het Songfestival-gevoel. Nu heb ik veel meer rust in mijn hoofd, al kan ik het natuurlijk niet helemaal vergelijken, omdat ik niet weet hoe ik me gevoeld had als we nu alle repetities hadden gehad. Ik snap heel goed dat een heleboel mensen er niet bij stilstaan dat deze week het Songfestival was geweest, maar des te leuker is het dat we dan zaterdag toch iets feestelijks kunnen bieden."

De gemeente Rotterdam heeft al toegezegd het Songfestival in 2021 te willen organiseren en Ahoy is ook nog steeds enthousiast. Smit, Janzen en Rombley hebben al te horen gekregen dat ze het evenement mogen presenteren, als het dan wél doorgaat.