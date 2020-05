Het stemt Cornald Maas weemoedig als hij terugdenkt aan de overwinning van Nederland op het Eurovisie Songfestival van 2019. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat hij de kans klein acht dat het Songfestival van 2021 zoals eerdere edities zal zijn.

Maas werkte de afgelopen maanden aan zijn documentaire De Weg Naar De Winst, waarin hij de overwinning van Duncan Laurence belicht. Het winnende lied laat Maas nog steeds niet koud: het kreeg vorig jaar al een andere lading voor de Songfestival-kenner toen zijn vader een dag na de finale overleed, maar ook de huidige crisis speelt mee.

"Arcade raakt me nog steeds, juist ook nadat ik intensief aan de documentaire heb gewerkt. De beelden die je erbij ziet van hoe we elkaar om de nek vielen na de overwinning lijken wel vijf eeuwen geleden nu. De editie van 2021 gaat hoe dan ook niet zo zijn als de oude songfestivals waren", vindt hij.

Toch ziet hij een editie met minder publiek wel als een optie. "Het haalt misschien wel iets van de sfeer weg als er niet meer duizenden mensen met vlaggen staan te zwaaien, maar in 1999 en daarvoor werd het Songfestival ook gewoon gehouden in een studio met bij wijze van spreken driehonderd man publiek. Een massale show hoeft niet de dwingende basis te zijn."

Maas sluit niet uit dat de EBU (European Broadcasting Union, dat het Songfestival organiseert) na de uitspraken van minister De Jonge waarin hij liet weten dat massale evenementen pas weer georganiseerd kunnen worden als er een vaccin is, op zoek moet naar een andere gaststad dan Rotterdam.

"Als de overheid daar aan vasthoudt, heeft de EBU weinig keus. Ik denk niet dat het kabinet doorheeft wat voor consequenties zulke uitspraken hebben. Simpelweg verbieden heeft geen zin. Je kunt het echt wel aan AVROTROS, het Songfestival-team en Ahoy overlaten om een aangepaste versie van het Songfestival te verzinnen die coronaproof is."

'Het festival wordt even teruggebracht naar de essentie'

Maas zegt blij te zijn dat er deze week toch nog aandacht is voor het Songfestival met zijn documentaire op donderdagavond en de vervangende liveshow Eurovision: Europe Shine A Light die zaterdagavond wordt uitgezonden.

Hij is van mening dat de alternatieve Songfestival-uitzending misschien nog wel meer de relevantie van het evenement onderstreept dan de finales van de afgelopen jaren. "Het festival wordt echt even teruggebracht naar de essentie met minder toeters en bellen waar de verbondenheid tussen de Europese landen weer centraal staat."

Maas ziet dan ook niets in de verkiezingen van het winnende lied van dit jaar die dit jaar alsnog in sommige landen worden georganiseerd. "Het is appels met peren vergelijken. Het ene land had een prachtige videoclip terwijl bij het andere land dan een video van live optreden tijdens de nationale finale wordt gebruikt. The Common Linnets stonden voor de optredens volgens de bookmakers niet eens bij de eerste dertig en werden tweede, dus er had nog van alles kunnen gebeuren."

Als hij zich aan een voorspelling moet wagen, had de Songfestival-expert de overwinning aan IJsland toegeschreven. "Het is een slim, grappig, maar niet betekenisloos nummer. Het was goed gestaged, haast als een TikTok-filmpje. Zelfs mijn nichtje van tien was er helemaal weg van. Het is een licht liedje dat juist in tijden van corona goed was gevallen."

183 IJsland - Daði & Gagnamagnið - Think About Things

'Anouk was het begin van de weg naar de winst'

Maas blikt in zijn documentaire ook terug op de 'duistere jaren' waarin Nederland de finale van het Songfestival maar niet wist te bereiken. "Anouks deelname (in 2013, red.) was het begin van de weg naar de winst. Zij heeft haar eigenzinnigheid ten volle verzilverd op het Songfestival. Ze besloot tegen alle adviezen in mee te doen, met een authentieke, eigenzinnige song en haalde de top tien."

Maas vindt dat Anouk de weg heeft geplaveid voor haar opvolgers, zoals Ilse DeLange, die later een sleutelfiguur werd met een tweede plaats in 2014 en als mentor van Duncan Laurence.

De selectiecommissie selecteerde de afgelopen jaren op het lied, maar Jeangu Macrooy is beloofd dat hij in 2020 weer mag aantreden, ook al mag hij Grow dan niet inzenden. Maas is het niet eens met de beslissing om de liedjes van dit jaar uit te sluiten voor de editie van 2021. "Dat hadden ze aan de landen zelf moeten laten. Delegaties kunnen zelf bepalen of ze een nieuw lied willen, omdat het momentum zou kunnen verliezen of dat ze vasthouden aan hun keuze."

Toch heeft hij er vertrouwen in dat Macrooy voor volgend jaar weer met een sterk nummer komt. "Hij heeft weer zin om te gaan schrijven. Vanuit de AVROTROS wordt hij vrijgelaten in zijn creatieve proces, als hij tegen die tijd maar enkele nummers kan aanleveren zodat er wat te kiezen valt."

Maas ziet nationale finale niet snel terugkeren

Maas zou het liefst de keuze weer deels aan het Nederlands publiek laten met een nationale finale zoals als voor het laatst gebeurde in 2012, maar ziet dit op korte termijn niet weer gebeuren. "In Zweden is dat een groot succes, maar we hebben in Nederland gemerkt dat het een lastige praktijk is. Veel artiesten willen geen competitie voor publiek op landelijk niveau. Zolang dit het geval is, kun je de kwaliteit niet waarborgen. Dan kies je er toch voor om intern te selecteren, omdat je internationaal toch bovenaan wil eindigen."

De Weg Naar De Winst is donderdag 14 mei om 21.30 uur te zien op NPO1. Op zaterdag 16 mei om 21.00 uur is op NPO1 Eurovision: Europe Shine A Light te zien.