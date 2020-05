Zowel Duncan Laurence als zijn mentor Ilse DeLange geeft op 16 mei een optreden tijdens Eurovision: Europe Shine A Light, de show die wordt opgenomen als vervanging van de finale van het Songfestival.

Songfestival-winnaar Laurence, die op 13 mei zijn eerste EP uitbrengt, zal zijn nieuwe single Someone Else dan voor het eerst live ten gehore brengen.

DeLange zingt samen met de Duitse zanger Michael Schulte een cover van Ein Bisschen Frieden, het winnende Songfestival-lied van 1982, destijds gezongen door zangeres Nicole. Schulte behaalde zelf in 2018 een vierde plaats op het Songfestival met You Let Me Walk Alone. De zanger zingt met DeLange, die als onderdeel van The Common Linnets tweede werd op het Songfestival van 2014, een duet op haar nieuwe album Changes, dat op 15 mei verschijnt.

Naast Laurence en DeLange verzorgen ook oud-winnaars Mans Zelmerlöw (Zweden, 2015) en Marija Serifovic (Servië, 2007) een optreden. De Israëlische Netta, die in 2018 het Songfestival won, brengt een akoestische versie van een nieuw nummer ten gehore. Johnny Logan zingt zijn winnende lied What's Another Year (Ierland, 1980) samen met fans.

Eurovision: Europe Shine A Light is op zaterdag 16 mei om 21.00 uur te zien op NPO1. De show wordt in een lege studio gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. Nikkie de Jager verzorgt online updates tijdens het programma.

De show werd in het leven geroepen nadat het Eurovisie Songfestival van 2020 in Rotterdam werd geannuleerd wegens de coronacrisis.