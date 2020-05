Jeangu Macrooy denkt dat hij het Eurovisie Songfestival dit jaar had kunnen winnen, zegt de 26-jarige zanger in een interview in Het Parool.

Macrooy zou Nederland dit jaar met zijn nummer Grow vertegenwoordigen tijdens het liedjesfestijn in Rotterdam, maar door het coronavirus moet hij de aandacht naar volgend jaar verleggen.

"Volgens de bookmakers waren we de underdog. Maar ik had echt vertrouwen dat we iets moois zouden neerzetten", zegt Macrooy tegen de krant."Als mensen dan door het scherm de universele emotie herkennen, had er best eens winst in kunnen zitten."

De kandidaten die dit jaar zouden zingen, mogen van de organisatie ook volgend jaar deelnemen. Het is alleen niet toegestaan om met hetzelfde nummer op te treden. Dat vormt voor Macrooy een grote uitdaging: "Het verschil is dat ik Grow vorig jaar maakte zonder te weten dat ik ermee naar Ahoy mocht. De commissie moest me toen nog aanwijzen."

"Nu staat het vast dat een van de liedjes die ik de komende maanden ga schrijven naar het Songfestival gaat. Ik probeer niet over de bestemming na te denken, maar weet wel dat het er aan het einde van het jaar moet zijn."