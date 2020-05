Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, heeft een online reeks gemaakt waarin ze de deelnemers van het afgelaste Eurovisie Songfestival 2020 opbelt. Vanaf 4 mei is de reeks te zien via het YouTube-kanaal van het Songfestival.

In een promo is te zien dat de YouTuber in gesprek gaat met onder anderen Jeangu Macrooy, die voor Nederland uit zou komen en in 2021 weer terugkeert. Ook de deelnemers van onder andere Frankrijk, Zweden, Australië en Finland komen voorbij.

Vanaf 4 mei worden er dagelijks meerdere afleveringen geplaatst, tot aan 16 mei. Op die dag zou de finale in Nederland plaatsvinden, maar wordt nu een speciale uitzending gemaakt.

De Jager zou tijdens de halve finales en de finales in Rotterdam verschillende video's maken voor het YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival.

Rotterdam heeft in april toegezegd het Songfestival in 2021 te willen organiseren. Niet alle deelnemers uit 2020 zijn al bevestigd voor deelname in het nieuwe jaar.