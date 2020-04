Rotterdam wil ook in 2021 het Eurovisie Songfestival organiseren. De gemeenteraad van de stad heeft daar donderdag toe besloten.

Het evenement zou in de week van 11 mei plaatsvinden in Ahoy Rotterdam. Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle grote evenementen tot 1 september geannuleerd en werd door de European Broadcasting Union besloten het Songfestival naar 2021 te verschuiven.

De verwachting was al dat Rotterdam het Songfestival nogmaals zou willen organiseren, ook omdat meewerkende organisaties zoals Ahoy en de NPO die hoop hadden uitgesproken.

Gemeente Rotterdam, Ahoy en omroep verheugd

Rotterdam Ahoy reageert dan ook verheugd op het nieuws. "Wij zijn blij met dit besluit van de gemeenteraad", laten zij weten aan NU.nl.

"We zijn dit traject vorig jaar samen met de gemeente Rotterdam en andere partners gestart en willen niets liever dan het Songfestival in 2021 alsnog in Rotterdam en in Ahoy verwelkomen."

Ook wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme) is blij met het besluit. "Voor ons staat voorop dat we er een feest van en voor iedereen van kunnen maken. De afgelopen tijd is hard gewerkt en wat dat betreft staan we klaar om de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in 2021 in onze stad te verwelkomen."

Een woordvoerder van de NPO, NOS en AVROTROS laat desgevraagd weten "bijzonder dankbaar en trots te zijn dat Rotterdam en Ahoy opnieuw volmondig ja zeggen tegen het opnieuw verwelkomen van het evenement".

"De afgelopen weken heeft de projectorganisatie van het Eurovisie Songfestival vanuit de publieke omroep zich gericht op de afwikkelingen rondom het afgelaste evenement van dit jaar. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de mogelijke organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2021 in Rotterdam."

In mei definitief uitsluitsel

Of het Songfestival daadwerkelijk in Rotterdam plaats gaat vinden, is nog niet helemaal zeker.

Om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven moeten de NPO, NOS en AVROTROS eerst een aantal organisatorische, productionele en financiële vraagstukken beantwoorden. Zij hopen hier om mei uitsluitsel over te kunnen geven.

Het Songfestival wordt doorgaans georganiseerd in het land dat het jaar ervoor heeft gewonnen. Eerder werd al duidelijk dat Jeangu Macrooy ook in 2021 Nederland zal vertegenwoordigen.