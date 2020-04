De afgevaardigden van de 41 landen die zouden deelnemen aan het inmiddels afgelaste Eurovisie Songfestival 2020 zullen tijdens de speciale show die op 16 mei plaatsvindt gezamenlijk het nummer Love Shine a Light zingen.

De deelnemers doen digitaal mee aan de vertolking van het nummer van Katrina and the Waves, dat in 1997 het Eurovisie Songfestival won.

In Eurovision: Europe Shine A Light staan presentatoren Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley alsnog stil bij het jaarlijkse muziekevenement dat dit jaar niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Het Songfestival zou voor het eerst in ruim veertig jaar in Nederland plaatsvinden, maar in maart werd besloten het met een jaar uit te stellen.

In het televisieprogramma wordt aandacht besteed aan alle 41 liedjes en online maakt NikkieTutorials een special.

Over de verdere invulling van Eurovision: Europe Shine A Light is nog weinig bekend. Ook is nog niet zeker of het Songfestival in 2021 in Nederland zal plaatsvinden, al is die intentie er wel.