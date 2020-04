Hoewel het Eurovisie Songfestival van 2020 door de uitbraak van het coronavirus geen doorgang kan vinden, heeft de Zweedse omroep SVT aangekondigd alsnog via een publieke stemming een winnaar te willen kiezen. In twee uitzendingen komen de liedjes voorbij en kan er via een app worden gestemd.

De organisatie van het Songfestival maakte snel na het afgelasten bekend dat de liedjes die voor de editie van 2020 werden gekozen, niet in aanmerking komen voor deelname in 2021. Omroep SVT, die in Zweden het Songfestival en de populaire nationale voorronde Melodifestivalen uitzendt, besloot daarom alsnog een stemming te organiseren.

In het programma Sveriges Tolva (Zwedens twaalf, red.) worden op zaterdag 9 mei alle videoclips uitgezonden, waarna via de app, die ook voor Melodifestivalen wordt gebruikt, wordt gestemd voor de beste liedjes. De 25 inzendingen met de meeste stemmen komen op donderdag 14 mei nogmaals voorbij, waarna de winnaar van de Zweedse twaalf punten wordt uitgeroepen.

De Zweedse inzending The Mamas is niet verkiesbaar in de stemming, maar zal het lied Move wel ten gehore brengen tijdens de uitzending. De Nederlandse inzending Grow van Jeangu Macrooy is een van de veertig liedjes waar wel door de Zweden op gestemd kan worden.

Eerder deze week maakte de European Broadcasting Union bekend in samenwerking met de NPO, AVROTROS en de NOS de vervangende show Eurovision: Europe Shine A Light uit te zenden op 16 mei, de avond dat de finale zou plaatsvinden. In het programma gepresenteerd door Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley, wordt ingebeld met verschillende artiesten die gaan optreden.