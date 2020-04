Montaigne wordt ook in 2021 de inzending van Australië voor het Eurovisie Songfestival. De Australische Songfestival-organisatie deelt donderdag een filmpje op Twitter waarin de zangeres zegt veel zin te hebben in het maken van een nieuw nummer voor de internationale liedjeswedstrijd.

"Ik vind het jammer dat ik dit jaar niet kon optreden tijdens het Songfestival omdat ik van mening was dat mijn optreden heel leuk zou worden", aldus Montaigne. "Maar ik ben blij dat ik een nieuwe kans heb gekregen."

Montaigne zou in mei in Rotterdam Australië vertegenwoordigen met Don't Break Me. Dat nummer is echter door de organisatie van het Eurovisie Songfestival uitgesloten van deelname, net als de liedjes van de overige 41 deelnemende landen.

Op 18 maart werd bekend dat het Eurovisie Songfestival wordt uitgesteld tot 2021 vanwege de situatie rondom het coronavirus. De deelnemende landen mochten zelf bepalen of ze de door hun uitgevaardigde artiest bij de volgende editie weer zouden inzenden of een nieuwe selectieprocedure zouden starten.

Nederland heeft al besloten: Jeangu Macrooy doet in 2021 weer mee.