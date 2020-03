De European Broadcasting Union (EBU) en omroepen AVROTROS, NPO en NOS zenden op 16 mei een vervangend programma uit in plaats van de finale van het Eurovisie Songfestival. Eerder deze maand werd bekend dat het Songfestival dit jaar niet doorgaat, maar er wordt alsnog een show vanuit Nederland gepresenteerd door Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley.

De show heeft de naam Eurovision: Europe Shine a Light gekregen en wordt live vanuit Nederland uitgezonden. Janzen, Smit en Rombley doen de presentatie vanuit een lege studio. Ook Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, zal zoals gepland online content aanleveren voor het programma.

"Helaas komt er dit jaar geen Eurovisie Songfestival zoals we dat kennen. In plaats daarvan willen we Europa op zaterdag 16 mei verenigen met een uniek prime-time tv-programma. We moedigen alle omroepen die aan het Eurovisie Songfestival van dit jaar zouden deelnemen, en die in andere landen, aan om deze show uit te zenden in de geest van eenheid en saamhorigheid", reageert uitvoerend toezichthouder Jon Ola Sand namens de EBU.

Plannen voor Songfestival in Rotterdam in 2021 staan nog

Uitvoerend producent van de show Sietse Bakker geeft aan de 41 gekozen artiesten voor het Songfestival van 2020 alsnog in de schijnwerpers te willen zetten. "Naast een kort fragment van hun eigen nummer waarmee ze zouden meedoen, zullen zij een gezamenlijke uitvoering brengen van een eerdere Songfestival-hit. Dit doen zij, gezien de omstandigheden, op afstand en niet in Nederland." Ook oud-deelnemers worden benaderd voor een bijdrage.

Volgens NPO-voorzitter Shula Rijxman doet dit initiatief niets af aan de intentie om het Songfestival volgend jaar alsnog in Rotterdam te organiseren. "De komende periode wordt in kaart gebracht hoe we dit samen voor elkaar kunnen krijgen", reageert ze.

Het Songfestival zou in 2020 plaatsvinden in Rotterdam, nadat Duncan Laurence de editie van 2019 won. Eerder deze maand werd bekend dat er dit jaar geen Songfestival plaats zal vinden vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

AVROTROS maakte naast een tiental andere landen bekend Jeangu Macrooy als kandidaat aan te houden voor volgend jaar. De deelnemers zijn verplicht met een nieuw nummer ten tonele te verschijnen.