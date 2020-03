Hoewel het Eurovisie Songfestival van 2020 niet doorgaat, zendt de BBC op 16 mei alsnog een programma over de liedjeswedstrijd uit. De omroep meldt dat Graham Norton de uitzending presenteert.

In het programma op BBC One met de titel Eurovision: Come Together zijn bekende Songfestival-optredens te zien en wordt er aandacht besteed aan de inzendingen van dit jaar die nooit op het Songfestival-podium zullen worden vertolkt. Ook is er een interview met James Newman, die het Verenigd Koninkrijk dit jaar zou vertegenwoordigen.

Thomas Schreiber van de Duitse omroep ARD sprak al eerder zijn intenties uit om een vervangende show voor het Songfestival op poten te zetten. Ook de European Broadcasting Union (EBU), verantwoordelijk voor het Songfestival, liet vervolgens weten bezig te zijn met alternatieve programmering voor het opvullen van de gaten die zijn ontstaan in de uitzendschema's van alle deelnemende landen.

Hoewel een competitie wordt uitgesloten, worden opties besproken om de gekozen artiesten en liedjes van 2020 alsnog een platform te geven. De liedjes mogen dan ook niet ingezonden worden voor 2021. Tien landen, waaronder Nederland en België, hebben wel al besloten dezelfde artiest te houden voor het Songfestival volgend jaar.